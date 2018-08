'De thuiszorg faalt en de Inspectie grijpt niet in'

'Zorgelijk'

Volgens Bart Combée, directeur Consumentenbond, tonen de rapporten een alarmerend beeld. ,,En extra zorgelijk is dat de toezichthouder nauwelijks ingrijpt. De inspectie lijkt een beleid van pappen en nathouden te hanteren.'' De thuiszorgorganisaties blijven ondertussen onverantwoorde zorg leveren, stelt hij. ,,Het is onbegrijpelijk dat de inspectie hier zo laks in is.''

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laat de Consumentenbond weten 'altijd proportioneel op te treden'. ,,De maatregel die we treffen moet in verhouding staan tot het risico. ... Niet voldoen aan de randvoorwaarden voor veilige en goede zorg is inderdaad een risico, maar instellingen krijgen van ons ook de kans te verbeteren. Daarbij is vertrouwen belangrijk. Heeft de inspectie er vertrouwen in dat een zorgaanbieder verder werkt aan verbetering? Zo niet, dan is dat een extra risico en dus wordt de kans op een bezoek in het kader van ons risicotoezicht nog groter."