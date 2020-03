De toekomstige trein krijgt strak interieur: ‘Ik vind het nogal kil’

Een beetje ouderwets, is het oordeel van tester Victor Lansink als hij om zich heen kijkt. En dat terwijl de coupé waar hij in zit juist de toekomst van het treinreizen voor moet stellen. Of althans, de mogelijke toekomst van intercitytreinen in Nederland. De coupé waarin Lansink zit gaat dan ook geen kant op: in een verder kale loods in Culemborg zijn een eerste en tweede klas rijtuig op ware grootte nagebouwd. Ruim zeshonderd fervente treinreizigers, onder wie Lansink, testen daar de hele week nieuwe zitopstellingen, de hoeveelheid beenruimte tussen stoelen en kleur- en materiaalgebruik voor toekomstige intercity’s.