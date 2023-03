De trukendoos van D66'er Tjeerd de Groot ontleed: over 'misstanden aan elkaar rijgen' en 'fabeltjes' vertellen

Rechter oordeelt: zorgmede­wer­kers met long covid hebben nu geen recht op compensa­tie

De rechtbank in Den Haag vindt dat zorgmedewerkers die door een coronabesmetting in 2020 long covid opliepen, geen recht hebben op collectieve compensatie van de overheid. Dat blijkt uit een zojuist gepubliceerd vonnis in een kort geding dat vakbonden CNV en FNV tegen de staat aanspanden.