De tweede besmettingsgolf is er. Hoe hard gaat hij toeslaan?

Familie ‘verwarde moeder’ eist geschonken schilderij terug van het Rijksmuse­um

19 september De familie van de 87-jarige Rose-Marie Silbermann-Frenkel eist een kostbaar schilderij terug van het Rijksmuseum. Volgens de familie was hun moeder in de war toen ze in 2013 het schilderij aan het museum gaf. Daarom is er beslag gelegd op het kunstwerk. Dat meldt NRC.