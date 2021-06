De vaccinatieteller: zo gaat het in Nederland met vaccineren

RECONSTRUCTIE GGD prikt in paar uur 1200 vaccins weg na gesprongen leiding: ‘Nood breekt wet, appte De Jonge’

8 juni Een gesprongen waterleiding zorgde ervoor dat twaalfhonderd Janssen-vaccins maandagavond in allerijl moesten worden weggeprikt. Na koortsachtig overleg, tientallen telefoontjes en appjes stonden er plots hónderden mensen in de rij in Nieuwegein voor zo'n onverwachte, felbegeerde vaccinatie. Een reconstructie.