De verruimingen van de coronamaatregelen op een rij

Onderwijs

Vanaf 1 maart openen het voortgezet onderwijs en het mbo deels weer hun deuren. In de praktijk betekent dit dat alle leerlingen van het voortgezet onderwijs minimaal een dag per week naar school gaan. Voor mbo-studenten geldt een dag per week. Net als bij het primair onderwijs is het de intentie van het kabinet om het voortgezet onderwijs en het mbo niet meer te sluiten. Het is essentieel dat scholen en ouders alles op alles zetten om het aantal contacten zo veel mogelijk te beperken. Wie in het onderwijs werkt, kon zich al met prioriteit laten testen en dit blijft zo. De buitenschoolse opvang (bso) blijft gesloten, omdat dit tot extra contact tussen scholieren van verschillende scholen leidt.