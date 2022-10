De verwoestende kracht van sociale media: ‘Indra? Problemen? Dat kind heeft toch alles mee?’

Met videoNederlandse meisjes hebben last van schoolstress en prestatiedruk, zo rapporteerden onderzoekers afgelopen maand. Indra Zomers is 15 en vertelt over nog iets anders: de ‘battle’ met Instagram, Snapchat en TikTok. En hoe ze die uiteindelijk won.