De vijf stadia van het pandemisch lijden: fase 4 is de dikke-vinger-voor-corona-fase

Jager Simone (37) schiet ganzen die eindigen in winnende rookworst: ‘Wat je doodt, moet je opeten’

29 oktober De vele grazende ganzen zijn vaak bron van ergernis bij menig boer in de Krimpenerwaard. Jager Simone van Risp (37) uit Berkenwoude weet wel raad met het overschot. Want veel van de ganzen die zij schiet, eindigen in een rookworst. ,,Als je een dier doodt, moet je het ook opeten.” En die ganzenrookworst heeft nu zelfs een prijs gekregen bij een vakwedstrijd in Arnhem.