De vraagprijs voor mijn oude studio leek me een fout: 450.000 euro

Code geel in deel van het land vanwege dichte mist, aantal spitsstro­ken voorlopig dicht

In het westen, zuidwesten en midden van het land komt maandagmorgen plaatselijk dichte mist voor, meldt het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KNMI). In de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland en Noord-Brabant is daarom code geel van kracht.