De Vries wilde geen beveiliging, ook niet na moorden op broer van Nabil B. en advocaat Derk Wiersum

Vanuit de omgeving van kroongetuige Nabil B. is met ontzetting gereageerd op de moordaanslag op Peter R. de Vries. Ook misdaadjournalisten en advocaten zijn hevig ontdaan. De Vries werd vanavond door zijn hoofd geschoten in de Lange Leidsedwarsstraat. Even daarvoor was hij te gast bij het televisie-programma RTL Boulevard.



Zijn Telegraaf-collega John van den Heuvel stond in 2019 enige tijd niet achter de desk van het entertainmentprogramma nadat hij met de dood was bedreigd. Vanwege de kans op een aanslag mocht hij niet in de studio aan het Leidseplein komen. Dat werd besloten door de Amsterdamse driehoek van burgemeester, politie en justitie. De driehoek vond het niet verantwoord om aldoor het hele Leidseplein af te moeten zetten met zwaarbewapende agenten.

Dodenlijst van Taghi

In mei van dat jaar maakte Peter R. de Vries bekend dat hij op de dodenlijst van Ridouan Taghi stond. Daarna ontving hij een brief van Ridouan Taghi waarin die ontkende dat hij achter de doodsbedreigingen zat. In juni vorig jaar maakte Peter R. bekend adviseur worden van Nabil B., kroongetuige in het grote Marengoproces. Nabil B. was na de moord op zijn advocaat Derk Wiersum op zoek naar nieuwe juridische bijstand en iemand die hem bijvoorbeeld in de media kon vertegenwoordigen.

Geen beveiliging

Na meerdere gesprekken op een vertrouwelijke locatie, gefaciliteerd door het Openbaar Ministerie, stemde De Vries in met het verzoek. Omdat de misdaadverslaggever geen advocaat is stelde hij daarom aan Nabil B. voor om de klus op zich te nemen samen met Peter Schouten, een strafrechtadvocaat die De Vries al decennia goed kent. Later sloot ook advocaat Onno de Jong zich bij het team aan.



Ondanks het feit dat hij ervan op de hoogte was dat die beslissing niet zonder gevaren was, koos De Vries ervoor zich niet te laten beveiligen. Hij wilde zijn leven niet laten beheersen door zware beveiliging. Hij verliet dinsdagavond in zijn eentje de televisiestudio aan de Lange Leidsedwarsstraat. Een getuige die in de buurt werkt zag hem ‘zo vaak’ alleen lopen naar de studio van RTL Boulevard. ,,Als je riep ‘Hé Peter!’, keek hij gewoon om en maakte hij een praatje.”