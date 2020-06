De vrijheid van meningsuiting geldt voor sommige mensen kennelijk meer dan voor andere

Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, en daarom doe ik nog een duit in het racismedebat, met het risico dat ik weer een hele dag mag lezen dat ik op moet rotten naar mijn eigen land, dat de mensen weten waar ik woon en dat ik een misselijkmakende fatsoensrakker ben.



Er valt me iets op en dat zit me dwars. De afgelopen weken konden we veelvuldig horen dat de vrijheid van meningsuiting in gevaar was, een onheilspellende boodschap die vooral werd verkondigd door ongepolijste figuren die hun kleine ergernissen groots wilden delen. Dat deden ze dan ook naar hartenlust, op de televisie, op de radio en in de krant, maar elke keer als er wat tegengas kwam, verkondigden deze strijders luidkeels dat je helemaal niets meer mag in dit land. Alles werd afgenomen.