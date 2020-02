De week waarin wij - ondanks storm - nog géén natte voeten kregen

Politie: Delfts souvenir-zak­je belangrij­ke aanwijzing bij bombrieven

4:35 De politie heeft een inkijkje gegeven in het onderzoek naar de bombrieven die deze week en vorige maand zijn verstuurd. Recherchechef Dutilh van de Amsterdamse politie zegt tegen De Telegraaf dat het voornaamste aanknopingspunt een papieren zakje is met een aanzicht van Delft dat in souvenirwinkels te koop is. Daarin is telkens de explosieve stof aangetroffen.