De woke-terreur zorgt er alleen maar voor dat mensen als ik telkens krijgen te horen dat ze anders zijn

Het kan een groot misverstand zijn, iets wat ik altijd over het hoofd heb gezien, maar voor mijn gevoel ben ik geen zwarte man. Toch ontving ik afgelopen week een mailtje van een organisatie, die me wilde boeken voor een literair evenement, met de toevoeging dat ze het geluid van ‘zwarte auteurs’ prominenter moesten opvoeren in hun programmering. Ik schreef terug: ‘U heeft de verkeerde voor zich.’