De zon laat zich komende week weer wat vaker zien

Olieprodu­cent Saoedi-Ara­bië wil in 2060 klimaatneu­traal zijn, maar liever niet

23 oktober Saoedi-Arabië gaat zijn best doen in 2060 CO2-neutraal te zijn. Tegelijk probeert een van werelds grootste olieproducenten een hard VN-rapport over fossiele brandstoffen in zijn voordeel te laten aanpassen.