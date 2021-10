Deal: Meer loon voor alle medewerkers basisschool

De loonsverhoging gaat in vanaf 1 januari 2021 en wordt met terugwerkende kracht uitbetaald. De nieuwe cao loopt tot en met eind dit jaar. In december 2021 stijgt de eindejaarsuitkering eenmalig van 6,3 procent naar 6,5 procent, laten de onderhandelaars verder weten. De deal is gesloten door CNV Onderwijs, AOb, FNV Onderwijs en Onderzoek, AVS, FvOv en de PO-Raad. De sociale partners gaan het onderhandelaarsakkoord voorleggen aan hun leden.

Freddy Weima, voorzitter van de PO-Raad: ,,Uiteraard zijn we als sector blij met de 500 miljoen die hiervoor beschikbaar is gesteld door het demissionaire kabinet. Met dit bedrag kunnen we de salarissen van leraren, schoolleiders en ondersteuners verbeteren. Daarmee maken we werken in het primair onderwijs aantrekkelijker en dat is cruciaal voor het bestrijden van het oplopende tekort aan leraren en schoolleiders.’’