Dealende portiers Amsterdams hotel op staande voet ontslagen

Boerderij Werkhoven voor derde keer getroffen door stalbrand: vijftig dieren komen om

8:45 Bij een boerderij in Werkhoven in de provincie Utrecht is voor de derde keer in korte tijd brand uitgebroken. Een loods staat volledig in brand en is niet meer te redden, laat een woordvoerder van de brandweer weten. Rond de dertig koeien en twintig stieren die in de stal stonden zijn omgekomen.