Debbie (32) kreeg twee kinderen van een spermadonor, de jongste heeft een zeldzame handicap

Koning opent Multatuli-jaar met onthulling gedenk­steen

5:28 Koning Willem-Alexander onthult maandag laat in de middag in De Nieuwe Kerk in Amsterdam een gedenksteen voor de schrijver Multatuli, ontworpen door Jeroen Henneman. Het is op 2 maart van dit jaar 200 jaar geleden dat de auteur, die in werkelijkheid Eduard Douwes Dekker heette, in de hoofdstad werd geboren. Het jaar 2020 is dan ook uitgeroepen tot Multatuli-jaar, waarvoor de koning dan meteen ook de aftrap geeft.