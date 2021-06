Deborah (34) vloog meters door de lucht op het RijnWaalpad: ‘Ik wil het laatste slachtoffer zijn’

Van het zware ongeval op het RijnWaalpad op de grens van Arnhem en Elst vorig jaar juli kan Deborah zich niets meer herinneren. ,,Ik weet nog dat ik op mijn buik in het gras lag en dat ik pijn had.’’



Naast haar lag de enige getuige van de aanrijding. ,,Hij bleef tegen mij praten, maar de angst in zijn stem maakte mij bang. De man had alles in zijn achteruitkijkspiegel gezien. Gelukkig ontfermde hij zich over mij. Anders had ik hier misschien niet meer gezeten. Hem ben ik bijzonder dankbaar.”



‘Ik ben er nog lang niet’

Deborah overleefde het ongeluk maar is nog lang niet de oude. Het ongeval zorgde voor veel opschudding. De dader die vermoedelijk softdrugs gebruikt had, reed door en werd pas na een zoektocht gevonden. Contact met Deborah heeft hij nooit gezocht, de rechtszitting liet hij aan zich voorbij gaan.



De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van een half jaar en een rijontzegging van twee jaar. Een hoge straf, stelde zij. Een lage, vonden veel mensen juist. En ook Deborah is die laatste opvatting toegedaan. ,,De strafeis staat totaal niet in verhouding met wat ik en mijn gezin hebben meegemaakt en nog moeten meemaken. Want ik ben er nog lang niet.”