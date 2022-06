Deelnemer fietstocht Ride for the Roses overleden

Een deelnemer van goede doelentocht Delta Ride for the Roses is vanochtend overleden. Toen de man tijdens de rit door de Westerscheldetunnel in Zeeland reed, werd hij onwel. Een ambulance was snel ter plekke. De man moest worden gereanimeerd en is vervolgens naar het ziekenhuis in Terneuzen gebracht. Daar is de fietser overleden.

Als gevolg van het ongeval heeft de organisatie besloten om alle geplande festiviteiten te annuleren. ,,We ontvangen de mensen nog wel met een roos, maar de muziek is gedempt en alle andere activiteiten hebben we afgelast. Dat is wel het minste dat we kunnen doen. Het is een enorme domper op het evenement”, aldus voorzitter Henk Remijnsen van de Delta Ride for the Roses.

Remijnsen zegt dat de hulpdiensten gedaan hebben wat mogelijk was voor de deelnemer. De voorzitter ziet geen relatie tussen de onwelwording en de tocht. ,,De onwelwording had ook gisteren of morgen kunnen gebeuren, maar je blijft je als organisatie toch verantwoordelijk voelen.”

Eerste keer in de geschiedenis

Honderden fietsers stapten vanmorgen vanaf de Zeelandhallen in Goes op de fiets voor de tourrit. Voor de eerste keer in de geschiedenis van de goede doelentocht rijden de fietsers aan de 120 kilometer lange tocht vanaf de Bevelanden door de Westerscheldetunnel. De opbrengst van de Delta Ride for the Roses gaat naar de kankerbestrijding. De tocht kon twee jaar niet doorgaan vanwege corona.

Voorzitter Henk Remijnsen sprak vooraf van een evenement met een lach en een traan. ,,Iedereen die meedoet kent wel iemand met kanker in de directe omgeving of in de familie en dan mag je best een traan laten maar tegelijkertijd vieren we het leven. Jullie weten waarvoor we fietsen.”

