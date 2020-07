Defensie hangt vlaggen halfstok na helikoptercrash

Het gaat zelden echt fout met Nederland­se legerheli­kop­ters

10:00 De fatale helikoptercrash van zondagmiddag bij Aruba is voor Nederlandse begrippen uitzonderlijk te noemen. Het Nederlandse leger heeft een aantal crashes gehad met helikopters in de geschiedenis, maar niet vaak met dodelijke afloop. Nederland had nog geen ervaring met fatale ongevallen met helikopters van het type NH90, waarvan nu een exemplaar crashte. Alle defensiehelikopters van hetzelfde type worden vooralsnog aan de grond gehouden in afwachting van onderzoek door de Inspectie Veiligheid Defensie.