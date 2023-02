Defensie investeert minimaal 250 miljoen in eerste kazerne van de toekomst op grens van Overijssel en Drenthe



Minimaal 250 miljoen euro. Een kwart miljard. Dat bedrag investeert Defensie komende jaren in een ambitieus project om van de Johannes Postkazerne in Havelte de eerste kazerne van de toekomst in Nederland te maken. Andere defensielocaties in het land komen later aan de beurt, om het leger weer bij de tijd te krijgen.