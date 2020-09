Déjà vu op déjà vu: wie moet je geloven, of moet je helemaal niemand meer geloven?

FRANK IN QUARANTAINEFrank Poorthuis schrijft dagelijks over het gezinsleven tijdens corona. Vandaag: Tweede golf, dag 1. Lees alle eerdere afleveringen hier terug.

Daar ben ik weer. Niet gehoopt, wel gevreesd. Toen ik na honderd dagen op 20 juni mijn quarantainedagboek afsloot, prezen we in Nederland elkaars flexibiliteit in de omgang met de crisis en keken we uit naar een toch nog redelijk normale zomer. Helaas zijn de waarschuwingen voor een tweede golf uitgekomen. Hij is er, zei Jaap van Dissel deze week.

Bij ons gaat het er natuurlijk ook weer over aan de eettafel, waar ik deze week zomaar alle kinderen bij elkaar had: de springerige kleintjes (5 en 8), en de al wat bezadigder groten (21 en 23), allemaal aan de spaghetti, water, sinas en een glaasje wijn. De volwassenen cirkelden op 1,5 meter om elkaar heen, de meisjes mochten gelukkig wel met hun broer en zus knuffelen. We praatten bij over studie en werk onder het coronabewind. We zijn nog aan het opkrabbelen. ‘Studie’ is een groot woord: alles op afstand. Werken? Nog niet half terug naar normaal. Maar hé, het was wat.

Maar dan nu die kennelijk onafwendbare tweede golf. Met een zucht, een wee gevoel in de maag hadden we het erover. Precies die middag kregen we het bericht dat de school van de kleinste alweer voor vier dagen dicht gaat. Te veel juffen en meesters met gezondheidsklachten, een testuitslag afwachtend of gewoon ziek van Covid-19. ‘We hopen dat u ze maandag weer naar school kunt sturen’, schreef de directrice. Ze kreeg veel medeleven en bijval van ouders in de mail. ‘Sterkte’.

Maar in de ouderapp begon ’s avonds ook de angst alweer te groeien. Durfden we de oudere kinderen nog wel naar school te sturen nu. Hoe kwamen die leraren aan de ziekte. Toch door kinderen overgebracht? Déjà vu op déjà vu. Alles kwam en komt weer langs. Wie besmet wie? En is alles nog wel veilig? Wie moet je geloven, of moet je helemaal niemand meer geloven en ‘lekker niet meer meedoen’, zoals een aantal influencers ook precies die dag bekend had gemaakt. Het land schiet weer in de stress. En wij? We hopen net als u het hoofd koel te houden. En ik ga u er weer over vertellen in deze kroniek, tot ook de tweede golf over ons heen is gekomen. Met de woorden die we uitspraken toen de groten tegen tienen die avond weer naar hun eigen wereldje vertrokken, kussend op afstand. ‘Blijf gezond.’

