Dekker wordt minister van Veiligheid en Justitie

Komende zaterdag begint formateur Mark Rutte met de ontvangsten van alle nieuwe bewindslieden. Ollongren kent hij al goed: zij was jarenlang de hoogste ambtenaar op zijn ministerie van Algemene Zaken. Momenteel is ze wethouder en locoburgemeester in Amsterdam. Ze is behalve vicepremier de beoogd nieuwe minister van Binnenlandse Zaken.

Hugo de Jonge is wethouder in Rotterdam. Hij wordt tevens een van de twee ministers voor Volksgezondheid. Carola Schouten was de afgelopen maanden mede-onderhandelaar namens haar partij bij de gesprekken over het regeerakkoord. Ze is sinds 2011 Kamerlid en is onder meer woordvoerder over financiën en pensioenen. Welk ministerie ze gaat bestieren, is nog niet bekend. Mogelijk wordt ze minister van Landbouw. Ze is dochter van een agrariër.