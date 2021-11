Dekker: zware crimineel vaker per videoverbinding voor de rechter

Klein en zeldzaam Aziatisch vogeltje gespot in...Rhenen

En weer is er een klein en hier heel zeldzaam vogeltje ver weg in Azië de weg kwijtgeraakt. Deze keer gaat het om een Pallas’ boszanger. Hij is vrijdagmiddag voor het eerst gezien in het bos op de Laarsenberg bij Rhenen. Gydo Koster uit Achterberg ontdekte het beestje in een groepje vuurgoudhaantjes.

