Demonstranten verstoren toespraak van Rutte met gefluit en geroep: ‘Rutte, rot op!’

De demonstranten scandeerden leuzen zoals ‘Rutte rot op’ en hadden toeters en fluitjes meegenomen om herrie te maken. Rutte sprak het land toe over de extra coronamaatregelen. In zijn toespraak was duidelijk het gefluit en lawaai op de achtergrond te horen. Rutte haakte daar direct op in: ,,Dit is niet een gewone griep, zoals sommigen – zoals demonstranten buiten wel denken.‘’

Het gaat om enkele tientallen demonstranten rond de Hofvijver. Ze zijn onder meer tegen een strengere lockdown en tegen mondkapjes. De gemeente Den Haag laat zojuist weten dat de demonstratie ontbonden is, omdat die niet was aangemeld. De politie vroeg daarop aan de demonstranten om weg te gaan. Een groepje demonstranten verplaatste zich enkele meters en ging vervolgens tegenover het Torentje staan zingen.

Volledig scherm Lawaai tijdens de toespraak van Rutte. Buiten hadden zich tientallen demonstranten verzameld. © Hollandse Hoogte / ANP

Eén demonstrant is aangehouden voor belediging. Een andere demonstrant is aangehouden omdat deze persoon de demonstratie-plek niet wilde verlaten. Burgemeester Jan van Zanen: ,,Natuurlijk stonden er agenten klaar, maar wat eerst een klein clubje was werd al snel groter en luidruchtiger.”

‘Alles naar de klote’

Roos en Flo waren twee van die demonstranten. ,,Alles gaat naar de klote. Het enige wat tegen een virus helpt, zijn samenzijn, buitenlucht en gezond eten.‘’ Het tweetal is vaker te vinden bij demonstraties tegen de coronamaatregelen. ,,Het is gewoon een normale griep! En doodgaan hoort bij het leven.’’ Een andere demonstrant zegt: ,,Dit is niet vergelijkbaar met de griep van 2018, maar nu gooien we het hele land plat. Ondertussen worden zij doorbetaald.'' Een ander vult aan: ,,Er wordt een dictatuur uitgerold.''

Onder de demonstranten waren ook Duncan Robles en Laura Hos, twee bekende gezichten bij corona-demonstraties. Ze publiceren samen video’s op YouTube over het coronabeleid. ,,We hebben heel hard staan schreeuwen”, stellen ze in een video op Facebook. ,,Het is ook niet normaal meer, we wonen nu echt in een dictatuur.” Hos en Robles waren in het verleden ook aanwezig bij online bijeenkomsten van de actiegroep Viruswaarheid. Ook waren ze vorig weekend bij een corona-demonstratie in het Duitse Düsseldorf.

Rustig

Ook de bekende activiste ‘ReVrouwLutie’ was aanwezig. Zij noemt zichzelf burgerjournaliste en stelt ‘zichzelf losgemaakt te hebben van de (subliminale) programmering die bepaalde krachten al eeuwen lang op de mensheid los laten’ om te kunnen verdelen, beheersen en controleren’. Ze schrijft op haar Facebookpagina onder meer stukken over ‘de Cabal, Illumintaie en pedofiele netwerken’.

Een uur na de toespraak was het weer rustig op straat.

Agenda 21

De demonstranten droegen onder meer een spandoek met zich mee waarop ‘corona = agenda 21’ staat. Agenda 21 is een actieprogramma van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling, het werd in 1992 vastgesteld op de klimaatconferentie in Rio de Janeiro. Complotdenkers zien er echter een plan in waarmee een ‘globale elite de vrijheid van mensen wil afpakken’. Het complot zou volgens hen ook moeten leiden tot minder mensen op aarde.

