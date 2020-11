Demonstratie tegen Zwarte en Grijze Piet in Breda: ‘We willen graag neutrale pieten’

coronavirus LIVE | Agent gewond naar ziekenhuis na ingrijpen illegaal feest in Eindhoven

14:02 Oostenrijk kiest er voor om in een volledige lockdown te gaan. Inwoners mogen drie weken lang alleen naar buiten als dat noodzakelijk is. OMT-lid Diederik Gommers vreest dat het aantal besmettingen in Nederland weer toeneemt als mensen door versoepeling van de regels weer meer contact met elkaar hebben. De politie heeft illegale feesten moeten onderbreken en meerdere landen in Europa kampen met toegenomen besmettingscijfers en doden. Ook vandaag houden we je op de hoogte van het laatste coronanieuws. Lees hier de ontwikkelingen van de afgelopen dagen terug.