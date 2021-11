Den Bosch trapt carnaval feestend af en niet iedereen begrijpt dat: ‘Wat is dit voor wanbeleid?’

CarnavalIn Den Bosch stonden de straten donderdag vol met mensen die de traditionele aftrap van het carnavalsseizoen vierden. Voor de festiviteiten in het centrum van de Brabantse stad werden vooraf 25.000 polsbandjes verkocht. Burgemeester Jack Mikkers aanschouwde het feest met ‘een dubbel gevoel’. Buitenstaanders reageerden verbaasd: ‘Dit is volslagen onverantwoordelijk’.

,,Aan de ene kant zie je feestvierende mensen, aan de andere kant weet je dat de zorg het heel druk heeft”, verklaarde Mikkers zijn dubbele gevoel. Hij liet weten ‘tevreden’ te zijn over het verloop van de dag. De burgemeester bracht een bezoek aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis, waar hij met personeelsleden sprak. Hij schetste hen het dilemma waar hij zich voor gesteld zag. ,,Ik heb niet de mogelijkheid om de kroegen te sluiten. Daarom hebben we gekozen voor regulering.”



Van tevoren kreeg Mikkers stevige kritiek te verduren. ,,Als burgemeester Mikkers op voorhand zou weten dat een evenement in zijn gemeente ten minste één leven zou kosten, zou hij het dan door laten gaan?", vroeg Peter Wever, arts-microbioloog van het plaatselijke Jeroen Bosch Ziekenhuis, zich in het Brabants Dagblad hardop af. ,,Want met de keten van infecties die 11-11 kan veroorzaken, is dat een bijna zeker gevolg.”



Mikkers noemde dat desgevraagd ‘een uitermate vervelende uitspraak’.

De burgemeester beaamde dat als de persconferentie die het kabinet vrijdag houdt iets eerder zou hebben plaatsgevonden, het feest misschien helemaal niet door was gegaan. Mikkers zelf schuift zelf aan bij het met een dag uitgestelde Veiligheidsberaad, waarin onder meer gesproken wordt over eventuele beperkingen in de horeca.

Feestgangers in het centrum van Den Bosch vieren de elfde van de elfde.

Donderdag werd een recordaantal van ruim 16.000 coronabesmettingen genoteerd. Dat er in Den Bosch desondanks enkele tienduizenden feestgangers bij elkaar kwamen, leidde ook op sociale media tot ophef. ‘Wel mooi idee: het recordaantal besmettingen vieren op straat’, schreef tv-presentator Arjen Lubach op Twitter. ‘Prachtig gebaar’.



VVD-prominent Frans Weisglas noemde het laten doorgaan van het evenement ‘volslagen onverantwoordelijk’.

Om het feest zo veilig mogelijk te laten verlopen wees de stad in het centrum 13 zogenaamde evenementengebieden aan. In deze gebieden is het merendeel van zo’n 70 horecazaken gevestigd waar 11-11 mocht worden gevierd. Je kon daar alleen terecht na een QR-check en het laten zien van een polsbandje dat de afgelopen weken is verkocht. De gebieden waren afgezet met dranghekken.



In Limburg kozen diverse burgemeesters ervoor de evenementen die de start van het carnavalsseizoen markeren te verbieden. Zo verboden burgemeesters van de vijftien Noord- en Midden-Limburgse gemeenten feesten in tenten en op pleinen. Vanuit de zorg klonk de afgelopen dagen veel protest tegen de viering van de elfde van de elfde.

Feestgangers in het centrum van Den Bosch vieren de elfde van de elfde.

