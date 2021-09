Den Haag krijgt waarschijnlijk weer vreugdevuren, gemeente verleent vergunning

Na een jarenlange traditie moest de stad het afgelopen twee jaar zonder vreugdevuren doen. De afgelopen jaarwisseling konden ze vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. Tijdens oud en nieuw 2019/2020 werden de brandstapels niet toegestaan omdat de organisatoren toen niet aan de extra eisen konden voldoen, nadat het vreugdevuur op Scheveningen een jaar eerder uitmondde in een vonkenregen.

Vandaag hebben de organisatoren van het vreugdevuur in Duindorp een evenementenvergunning gekregen. Over een week valt een besluit over het vreugdevuur Scheveningen en daarna worden de aanvragen van Escamp en Laak beoordeeld.