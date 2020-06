Den Haag verbiedt demonstratie tegen coronabeperkingen: ‘Worden serieus genomen’

‘Gevaar voor volksgezondheid’

Kort geding

De organisatie gaat vandaag een spoed kort geding aanspannen, laat organisator Jan Engel weten. Een tijdstip is nog niet bekend. ,,We wachten in spanning af.” Het verbod zag hij niet aankomen. ,,We hebben de demonstratie al op 10 juni aangemeld en bijna dagelijks intensief contact met de politie erover gehad. De politie verdient een grote pluim, ze hebben goed meegedacht.”

Boos is hij niet. ,,Dit hoort bij de hele verkrampte situatie. Het is eerder een compliment, we worden kennelijk serieus genomen.” Het besluit snapt hij echter niet. Over de onderbouwing dat de demonstratie op een festival begon te lijken, zegt hij: ,,Een opmerkelijke redenering. We hebben die dingen juist gedaan om te voorkomen dat er een agressieve sfeer zou ontstaan. Dat is juist in overleg gebeurd.” De organisatie nam dan ook een officiële evenementenbouwer in arm. ,,Om de wensen van de politie tegemoet te komen.”