Dennis (53) lag doodziek in 'spookwereld' op ic: ‘Ik was als de dood om corona weer te krijgen’

Ridouan Taghi: Ik zit niet klagend en in tranen in Vughtse cel

10:13 Ridouan Taghi vindt zijn verblijf in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught niet onmenselijk zwaar. Dat laat de meervoudige moordverdachte weten in een persbericht dat is uitgegeven door zijn advocaat Inez Weski. Gisteren meldde De Telegraaf dat Taghi vanwege het uiterst strenge regime in de EBI naar de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming stapt.