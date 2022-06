Dennis maakte zich al zorgen over z'n baby, paar weken later stierf ze gruwelijke dood: ‘Dit klopt niet!’

Het is een beeld dat Dennis niet uit zijn hoofd krijgt. Zijn dochtertje op de salontafel. Ze ademt niet meer. Haar lijfje is slap, haar hoofdje grauw. Medici staan druk over haar heen gebogen en stoppen een buisje in haar hals. Ze proberen te redden wat er nog te redden valt. Maar het is gruwelijk mis. Een traumahelikopter hangt in de lucht, buiten kleuren zwaailichten de donkere straat blauw.