Dennis Mol vindt nest met wel honderd ‘monsterwespen’ in zijn huis

De Aziatische hoornaar is ‘gelukkig’ nog een zeldzaamheid in Nederland, maar is wel bezig aan een opmars sinds in 2017 het eerste nest in Nederland werd aangetroffen in Dreischor. Mol trof het nest zondagavond aan in de spouwmuur van zijn huis. ,,Ik ben wat gaan zoeken op internet en zo kwam ik er achter dat het wel eens om de Aziatische hoornaar zou kunnen gaan. Aan de ene kant hoopte ik dat dat zo was, omdat het best bijzonder is. Aan de andere kant ben je er ook niet blij mee dat ze in je huis zitten.”