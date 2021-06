Derde coronaprik nodig? Ziekenhuizen onderzoeken effect van vaccinaties bij kwetsbare patiënten

Meerdere ziekenhuizen constateren dat er ook mensen na twee vaccinaties zó ziek worden dat ze moeten worden opgenomen. ,,Maar dat zijn geen mensen die verder kerngezond zijn’’, aldus Bram Goorhuis, coördinator van de corona-afdelingen van Amsterdam UMC en internist. Het gaat om patiënten met een zwakke afweer, bijvoorbeeld door een ziekte als leukemie of doordat ze medicijnen slikken die het afweersysteem platleggen, zoals na een niertransplantatie. Die patiënten bouwen met twee prikken onvoldoende bescherming tegen corona op.

Artsen en wetenschappers onderzoeken nu welke mensen slecht op een vaccinatie reageren en bekijken of die patiënten meer dan twee prikken nodig hebben. ,,Het liefst willen we ook die patiënten goed beschermen. Het kan werken als we meer prikken aanbieden’’, stelt Goorhuis.

Chemotherapie

De ziekenhuizen doen onderzoek naar diverse groepen. Zo wordt van zo’n achthonderd mensen, onder wie meer dan vijfhonderd patiënten die voor een solide tumor (ontstaan in een orgaan of weefsel) chemo- of immuuntherapie krijgen, 28 dagen na de tweede vaccinatie de afweerreactie gemeten. ,,Dan hopen we te zien welke patiënten geen goede respons hebben. Dat kan afhangen van de leeftijd, kankersoort en therapie. We weten het niet’’, aldus Liesbeth de Vries, hoogleraar medische oncologie bij het UMC Groningen.

Frankrijk heeft al besloten kwetsbare mensen met een slechte afweer een derde prik te geven. Uit onderzoek bleek dat slechts 17 procent van deze patiënten na een eerste prik voldoende tegen corona is beschermd, na een tweede prik geldt dat voor 45 procent. Daarom vinden de Fransen het noodzakelijk om deze mensen na vier weken een derde inenting te geven.

Immuunrespons

Maastricht UMC onderzoekt alle besmette patiënten die na vaccinatie binnenkomen om er zeker van te zijn dat het ziektebeeld niet komt door een variant van het coronavirus. Tot nu toe blijkt dat echter niet het geval. ,,We konden constateren dat het gebeurde door onvoldoende immuunrespons bij patiënten met nog andere aandoeningen’’, verklaart internist Coen Stehouwer. Het ziekenhuis waarschuwt dat het daarom nog steeds belangrijk is om de maatregelen na te leven.

Al constateren de ziekenhuizen dat de vaccinaties bij de meeste mensen wél goed werken. Het aantal opnames daalt hard. Ziekenhuizen zien af en toe nog patiënten ernstig ziek worden die (pas net) hun eerste prik hebben gekregen en nog onvoldoende beschermd zijn. ,,Dit beeld past binnen de ‘foutmarge’ van studies naar vaccinaties, waarbij er geen 100 procent dekking is, maar wel een veel kleinere kans op opname’’, zegt Annemarie Buntsma, woordvoerder van het Flevoziekenhuis.

Aandoeningen

In het Maastricht UMC liggen ook enkele kwetsbare ouderen die hun vaccinaties al hebben gekregen. ,,Zij zijn boven de 85 en hebben vaak onderliggende aandoeningen, zoals hart- en longziekten. Ouderen hebben over het algemeen een verminderde reactie op de vaccinatie’’, aldus internist-infectioloog Astrid Oude Lashof.

Toch zijn de signalen volgens de ziekenhuizen voornamelijk positief. ,,We onderzoeken coronadoorbraken in verpleeghuizen en onder ons personeel. Die zijn er wel, maar die mensen hebben tot op heden milde klachten’’, verklaart Corine Geurts van Kessel, arts-microbioloog van het Erasmus MC in Rotterdam.

