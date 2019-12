Dertien aanhoudingen in Den Haag na nacht vol vuurwerk en branden, totaal staat na een week op bijna 40

Opnieuw zijn gisternacht dertien mensen aangehouden voor brandstichting en vernieling. Zij sluiten aan in een rij van nu in totaal 38 arrestaties alleen al de afgelopen week door de toenemende onrust in de stad. Sinds de beslissing vorige week om dit jaar geen vreugdevuren te organiseren met de jaarwisseling is het amper een avond rustig geweest.

Waar de onrust zich de afgelopen week met name rondom Duindorp concentreerde, was het afgelopen nacht vooral te doen in het Laakkwartier. Meerdere groepen jongeren trokken door de wijk en werden begroet door een grote politiemacht. Naast een aantal afgebrande auto's werd er zwaar vuurwerk in een portiek aan de Oudemansstraat gegooid. Daarbij vielen geen gewonden maar deuren en ramen raakten zwaar beschadigd.

Aan de Daal en Bergselaan werd geprobeerd een bouwkeet in brand te steken. De hulpdiensten waren echter zo snel aanwezig dat erger kon worden voorkomen. De eigenaar van een geparkeerde auto aan de Passievruchtstraat had minder geluk. Zijn auto kan als verloren worden beschouwd. De brandweer heeft wel kunnen voorkomen dat het vuur oversloeg op andere wagens. In het Laakkwartier gingen twee auto's in vlammen op.

Volledig scherm Aan de Daal en Bergselaan werd brand gesticht in een bouwkeet. Hulpdiensten konden erger voorkomen © District8

Arrestaties

De politie meldt dat na de onrust van afgelopen nacht dertien mensen zijn aangehouden voor (poging tot) brandstichting en het gooien van zwaar vuurwerk. Zij zitten allemaal nog vast.

Twee jongens van 13 en 17 jaar uit Den Haag en een meisje van 16 uit Voorburg probeerden brand te stichten op de Haringkade in de buurt van zwembad De Blinkerd. Drie mannen van 17,18 en 21 jaar uit Den Haag en een 18-jarige man uit Wateringen werden gesnapt op de Houtrustweg toen zij in een auto met een jerrycan benzine op de achterbank onderweg waren richting Duindorp. Een 42-jarige Hagenaar werd in de Duindorpse Pluvierstraat gearresteerd voor het afsteken van zwaar, illegaal vuurwerk.

Voor de brand in de bouwkeet aan de Daal en Bergselaan zijn in totaal vijf mannen aangehouden. De politie signaleerde een auto die met hoge snelheid zonder licht door de duinen reed. Na een korte achtervolging werden de inzittenden, vier 19-jarigen uit Den Haag en een 21-jarige uit Rijswijk aangehouden voor de bouwkeetbrand. Hun auto is in beslag genomen.