Dertig jaar na haar bijna-doodervaring is Anke (36) klaar voor haar ‘coming out’: ‘Het is niet geloven maar wéten’

De ervaring

,,Hoe mijn moeder het beleefde: ik was 5 jaar en had waterpokken”, zegt Anke Merkx. ,,Het ergste leek voorbij. Ze legde me op bed en ging naar beneden. Ze kreeg een heel sterke ingeving en ging terug naar boven. Ik lag als dood in bed. Onze buurman bracht ons in de auto naar het ziekenhuis. Ze deden een ruggenprik en ik bleek hersenweefselontsteking te hebben. ,,De arts zei: ‘dit meisje heeft een engeltje op haar schouder gehad’. De meeste mensen overlijden of komen er als kasplantje uit.”

‘Pas na een tijdje besefte ik dat ik dat zelf was’

,,Mijn eigen ervaring. Ik was me bewust dat ik in de hoek van mijn slaapkamer hing en een kindje in bed zag liggen. Pas na een tijdje besefte ik dat ik dat zelf was. Ik had geen angst, pijn of zorgen. Ik was heel kalm. Ik voelde een soort magneet van achteren aan mij trekken.



Bijna supersonisch snel werd ik een donkerte ingetrokken. Van daaruit kwam ik in een panorama van licht. Ik kon 360 graden waarnemen, alles in één oogopslag. Maar het voelde anders dan zintuiglijk zien. Het voelde als thuiskomen.