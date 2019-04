Dertig mensen springen uit vrachtwagen op A2 bij Maastricht

‘Plankjes­dum­per’ op heterdaad betrapt, ramt bij arrestatie auto boswachter

9:18 De dader van de talloze dumpingen van bouwafval in de buitengebieden van Midden-Brabant is gepakt. Hij werd op heterdaad betrapt in een natuurgebied bij Hilvarenbeek. De man zit vermoedelijk achter dertien dumpingen van grote hoeveelheden plankjes en ander afval in de natuur. Bij zijn arrestatie ramde hij de auto van een boswachter.