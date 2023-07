Deskundigen waarschuwden dinsdag al voor superstorm Poly: ‘KNMI heeft te laat opgeschaald’

Het KNMI had dinsdagavond een zwaarder weeralarm dan code geel moeten afkondigen, zodat Nederland beter voorbereid was op de zware storm die woensdagochtend over het noorden en westen van het land raast. Dat stellen deskundigen van Buienradar, Weerplaza en Weer.nl. ,,We hebben hier gistermiddag al voor gewaarschuwd en nu blijkt dat er veel te laat is opgeschaald.”

Voor Poly, de zwaarste zomerstorm ooit gemeten, is woensdagochtend iets voor 08.00 uur code rood afgegeven. Dat was op het moment dat de ochtendspits al in volle gang was en kinderen door hun ouders naar school werden gebracht. Door op tijd te waarschuwen voor gevaarlijk weer, kunnen mensen volgens het KNMI zich goed voorbereiden op de weersomstandigheden.

Maar dat is dit keer goed misgegaan, vindt weerman Jordi Huirne van Weer.nl. ,,Het is nu echt véél te laat afgekondigd. Véél te laat!”, meent Huirne. ,,Alle weermodellen gaven dinsdagmiddag al aan dat er minimaal een kans van 60 procent was op windstoten van boven de honderd kilometer. Dat is de criteria van code oranje. Het KNMI hield het op een kans van 30 procent. Dat vonden wij onbegrijpelijk!”

Volgens weerman Reinier van den Berg van Buienradar waren er zelfs afgelopen weekend al signalen dat het woensdag heftig weer kon worden. ,,Ik snap dat je dan geen waarschuwing de deur uit doet, want dat heeft op dat moment weinig impact. Maar ik denk dat gisteravond wel had gemoeten. Minimaal code oranje, zodat mensen hun plannen kunnen omgooien. Je zal nu maar in een caravan of in een tentje zitten in het noorden van het land. Dat kan met deze zware storm heel gevaarlijk zijn.”

Ze hebben de beste mensen om ons tijdig en goed te waarschu­wen, maar in dit geval hebben ze zich vastge­klampt aan protocol­len Weerman Reinier van den Berg

Mosterd na de maaltijd

Jaco van Wezel van Weerplaza houdt er ook ‘geen tevreden gevoel aan over’. ,,Je zit met mensen op campings, je hebt grote tenten op festivals, je zit met scholen die twijfelen of ze wel of niet moeten sluiten. Het duurde allemaal veel te lang. De timing van code rood vonden wij ook bijzonder, want die kwam op een moment dat veel mensen al onderweg waren.”

Weerman Van den Berg stelt dat het KNMI doorgaans zeer zorgvuldig omgaat met het afkondigen van een weeralarm. ,,Ze hebben de beste mensen om ons tijdig en goed te waarschuwen, maar in dit geval hebben ze zich vastgeklampt aan protocollen.” Weerplaza deelt die mening: ,,Dat hebben we ook tegen ze gezegd. Laat die criteria los en let op de impact, dit wordt een hele zware storm.”

Weerman Huirne hoopt dat het KNMI er iets van leert. ,,Je kunt beter een weeralarm afkondigen dat later misschien een beetje overtrokken lijkt. Nu voelt het voor iedereen als mosterd na de maaltijd. We hadden een voorbeeld moeten nemen aan de Duitsers: die hadden de storm zelfs al een naam gegeven. Dat gebeurt doorgaans alleen als er sprake is van een potentieel zware storm. Ik vraag mij af of veel Nederlanders überhaupt de weg op waren gegaan als we beter hadden gewaarschuwd.”

Het KNMI kon woensdagochtend niet reageren op de kritieken van de weerbureaus. Bij de NOS zegt het instituut dat dinsdagavond ‘een heel team van mensen met onder anderen modellenexperts en meteorologen’ het besluit nam om het op code geel te houden. ,,In de loop van de nacht komen er dan nieuwe mensen binnen en nieuwe modellen. We zagen dat het steeds erger werd. Dus rond 03.00 uur zijn we naar code oranje opgeschaald. Op dat moment was er nog steeds geen sprake van dat worstcasescenario. De modellen zaten op één lijn”, zegt programmamanager Rob Sluijter.

‘Makkelijk praten’

Weervrouw Helga van Leur vindt het achteraf makkelijk praten. ,,Het is wat mij betreft te makkelijk om het KNMI hiervan de schuld te geven. Je wil ook voorkomen dat je gaat waarschuwen met de kans dat er niets aan de hand blijkt. Ik snap wel dat als er pas een bepaalde zekerheid is ze een waarschuwing de deur uit doen. Het KNMI gaat bovendien niet over hoe mensen handelen. Er zijn genoeg mensen die de waarschuwingen negeren en denken: het zal allemaal wel meevallen.”

Weervrouw Amara Onwuka kan zich daar in vinden. ,,Het KNMI doet z’n best. En in dit geval hebben we een lagedruksyseem gehad wat zich ontwikkelde terwijl het over Nederland trok.” Volgens haar kwam het pas vanochtend tot volle kracht. ,,We gaven gisteravond al aan dat je het gevaar niet moest opzoeken. Dus bijvoorbeeld: sla die boswandeling even over. Maar waar de storm precies zou uitkomen, dat wisten we niet.”

Meerdere keren overleg

NOS-weerman Gerrit Hiemstra wil geen commentaar geven en zegt dat we ‘bij het KNMI moeten zijn’. Gisteren bij Radio 1 weigerde Hiemstra nog te spreken van een storm, maar van stevige regenbuien en windstoten. Door het woord storm alsmaar te gebruiken plegen media er inflatie op en dan ‘zou het niet zo veel meer zeggen’, vindt Hiemstra. ,,Vandaar dat we er scherp op zijn.” Hiemstra zei wel dat er nog ‘een onzekerheid kleeft aan de ontwikkeling van deze depressie’. ,,Vandaar dat het KNMI nog bij code geel blijft.”

Dat veranderde rond 07.00 uur woensdagochtend. Op dat moment ontwikkelde Poly zich tot een zeer zware storm. ,,Op dat moment hadden we nog een uur voordat dat zou gebeuren“, zegt het KNMI tegen de NOS. ,,Toen hebben we besloten om code rood af te geven. Normaal zijn we daar zuinig mee, maar gezien de verwachte gevolgen is daar wel voor gekozen.”

Op Twitter schrijft Hiemstra dat de weersvoorspelling niet voldeed aan de criteria voor code oranje. ‘Het klopt dat er modelberekeningen waren met zeer zware windstoten, maar er waren ook berekeningen met minder sterke windstoten. Om een goede afweging te maken moet je álle informatie meenemen die op dát moment beschikbaar is, ook die aangeven dat het mee zal vallen. De bandbreedte in de mogelijk oplossing was gisteravond erg breed, meerdere keren overleg gehad. Achteraf is het makkelijk.’

Waar is de storm nu?

In de noordelijke helft van Nederland geldt niet langer code rood vanwege storm Poly. Het KNMI heeft het weeralarm kort voor 12.30 uur ingetrokken. In de provincies Noord-Holland, Flevoland, Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel geldt nog wel code oranje vanwege zware windstoten.

Zeker in Noord-Holland heeft Poly al veel schade aangericht. In Haarlem is een vrouw om het leven gekomen, nadat een boom op haar auto terecht was gekomen. In IJmuiden werd woensdagochtend een windstoot gemeten van 146 kilometer per uur. Dat is tot dusver ook de zwaarste windstoot die ooit in de zomer is genoteerd in ons land.

Wanneer welke codes? Het komt niet vaak voor dat het KNMI het zwaarste weeralarm, code rood, afgeeft zoals voor storm Poly. Het gebeurt gemiddeld een of twee keer per jaar. Dit jaar is het de eerste keer. Het KNMI geeft kleurcodes groen, geel, oranje en rood af om de impact van het weer aan te geven. Dat gebeurt voor allerlei windtypes, neerslag, temperatuur en onweersbuien. Code groen betekent dat er geen bijzonderheden zijn. Bij code geel wordt gewaarschuwd voor mogelijk gevaarlijk weer. Daarbij raadt het KNMI mensen aan om op te letten als ze bijvoorbeeld met de auto onderweg zijn. De code kan zo’n 48 uur van tevoren worden afgegeven. Met code oranje waarschuwt het weerinstituut voor gevaarlijk of extreem weer, waarbij de kans op schade, letsel of overlast groot is. De code kan 24 uur van tevoren worden afgegeven. Bij rood wordt extreem weer verwacht, zoals de zware zomerstorm Poly die woensdag over een deel van Nederland raast. Daarbij kan het weer volgens het KNMI voor “zoveel schade, letsel en overlast zorgen dat het maatschappijontwrichtend kan zijn”. Bij code rood voor storm waarschuwt het KNMI voor onder meer omwaaiende bomen en rondvliegende voorwerpen zoals dakpannen en tuinstoelen. Ook wordt aangeraden om zoveel mogelijk binnen te blijven. Rijkswaterstaat roept in sommige situaties automobilisten op om niet de weg op te gaan, omdat de kans op ongelukken te groot is. Aangeraden wordt om thuis te werken.

