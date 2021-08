Deurwaarder die vrouwen met schulden dwong tot seks, moet 5 jaar de cel in

Verstrikte jonge zeehond gered door dierverzor­gers Ecomare: ‘Onzeker of hij het gaat halen’

9 augustus Een jonge mannetjeszeehond, zwaargewond en ernstig verstrikt in een net. Dat is wat dierverzorgers van Ecomare maandagochtend vroeg aantroffen op het strand van Texel. Zij hebben het dier in de opvang weten te bevrijden. Of hij het gaat redden, is nog onzeker. ,,Onze dierverzorgers zijn wel wat gewend, maar voor dit slachtoffer hadden ze wel echt een sterke maag nodig.”