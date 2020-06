Deventer kunstdetective Arthur Brand vindt foto's ‘vol met vreemde symboliek’ van gestolen Van Gogh

De foto's zijn in handen van de Nederlandse kunstdetective Arthur Brand, afkomstig uit Deventer. De expert is vaker betrokken geweest bij het oplossen van kunstroven. Brand wil alleen kwijt dat hij de afbeeldingen in bezit heeft gekregen via een contact uit zijn netwerk. ,,Meer kan ik er niet over vertellen. Ik ben er sinds de roof (in de nacht van zondag 29 op maandag 30 maart) mee bezig geweest. Een beetje aan de bomen schudden, en toen kwam dit er uit.”