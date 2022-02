Deze bloemist kon het bijna niet geloven: ‘50 rozen heb ik weleens meegemaakt, maar dit...’

De Bruin, eigenaar van Boko Flowers aan de Westfrankelandsestraat, kreeg dit verzoek van een kennis van hem. De romanticus wil zelf het verhaal niet toelichten en anoniem blijven, maar De Bruin weet uiteraard hoe het is gegaan. ,,Zijn vriendin had gezegd dat ze wel eens een keer duizend rozen wilde hebben. Nou, hij heeft dat gewoon gedaan! Gewoon voor haar verjaardag!’’

De 37-jarige De Bruin zit sinds zijn twaalfde, met tussenpozen, in de bloemen. Hij geloofde eigenlijk niet dat er echt een bestelling van duizend rozen binnenkwam. ,,De prijzen zijn nu namelijk echt sky high voor de bloemen. Valentijnsdag zit er aan te komen. Alle grote spelers, bijvoorbeeld uit Rusland, kopen nu de rode rozen. Voor de kwekers in Nederland is dat booming business. Die krijgen nu zoveel voor hun rozen. De prijzen zijn niet normaal.”

Spannend

Een beetje rode roos bij de bloemist in Nederland kost al gauw drie euro per stuk, al maakte De Bruin wel een speciale prijs voor de romanticus. Het was spannend voor De Bruin om de rozen op de kop te tikken. ,,Het was puzzelen. Ik heb kwekers gebeld en die kwamen met de gekste prijzen. Toen heb ik mijn kans maar gewaagd op de klok, op de veiling. Dan is het zoeken en wachten op de juiste prijs en het was gelukt. Ik had ze gefikst’’, zegt hij, gevolgd door een harde lach.

,,We hebben ook ons best gedaan. Je kunt geen bos van duizend rozen maken. We hebben tien bossen van honderd rode roze gemaakt en die netjes in een mooi, zwart emmertje gezet. Met hartjes en strikjes eraan.’’

