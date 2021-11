Deze coronamaatregelen gelden vanaf zaterdag bij de Efteling

Twee maanden na de versoepelingen, trapt het kabinet op de rem: er komen nieuwe coronamaatregelen. Zo moet vanaf zaterdag iedereen weer een mondkapje dragen in een winkel en op veel plekken wordt om een coronapas gevraagd. Wat als binnenkort een uitje naar de Efteling op de planning staat, is zo'n coronabewijs dan verplicht? Antwoord op deze en andere vragen over een bezoek aan de Efteling staan hieronder.