Deze klant denkt een fraai kunstobject te kopen, maar krijgt bij thuiskomst een onaangename verrassing

Verkoop van inboedel

In welke winkel het object is gekocht wil de klant niet zeggen. De urn heeft de vorm van een traan en is in messing gegoten. Mogelijk heeft de kringloopwinkel de urn per ongeluk meegenomen bij de verkoop van een inboedel. De opening van het object zit aan de onderkant, waardoor de medewerker ook niet meteen kon bevroeden dat het om een urn zou gaan.