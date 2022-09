Deze koppels hebben hoog jip-en-jannekegehalte: ‘Grote glimlach als ze ons naambordje zien’

Grote overlast door hoosbuien in Zeeland: pleinen, winkels, huizen en voetbalvel­den staan blank

Zware hoosbuien veroorzaken vandaag een hoop overlast in Zeeland. In Middelburg en Vlissingen zijn verschillende straten, huizen en winkels ondergelopen. Ook op andere plekken is er veel hinder door de neerslag. De Veiligheidsregio roept op om alleen bij bittere noodzaak 112 te bellen.

14:18