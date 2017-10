Deze maand in top 10 warmste oktobermaanden ooit

Het weerDe maand is nog niet voorbij, maar met de huidige verwachting kunnen we stellen dat deze maand als zeer zacht de boeken in zal gaan. De gemiddelde maandtemperatuur lijkt rond 13 graden uit te komen. Volgens Weerplaza ruim genoeg om in de top 10 warmste oktobermaanden te komen.

De oktobermaand is tot nu toe zeer zacht verlopen. Op dit moment bedraagt de gemiddelde maandtemperatuur ongeveer 13,8 graden. Die waarde zal de komende week nog gaan dalen, maar de maand zal hoe dan ook als zeer zacht de boeken in gaan. Normaal is de gemiddelde oktobertemperatuur in De Bilt 10,7 graden.

Om in de top 10 van warmste oktobermaanden uit te komen, moet de gemiddelde maandtemperatuur in De Bilt boven 12,2 graden van oktober 2013 blijven. Meteoroloog Wilfred Janssen: ,,Zelfs als de etmaalgemiddelden de rest van de maand 2 graden lager uitvallen dan de verwachting, komt oktober nog in de top 10 warmste oktobermaanden."

Warme dagen en hoge minima

Opvallend deze maand, tot nu toe, zijn de hoge minimumtemperaturen. Normaal daalt het kwik in oktober naar ruim 6 graden. Deze maand liggen de minima veel hoger. Vorige week maandag was het zelfs op alle KNMI-meetpunten recordwarm. Het kwam drie keer tot een landelijk warme dag (maximumtemperatuur van 20 graden of hoger in De Bilt). Normaal in oktober is twee warme dagen.

Temperatuur gaat dalen