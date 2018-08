Deze mannen waren eerder in beeld als moordenaar van Nicky

Rochus V. In 2002 werd deze drugsverslaafde uit Tegelen gearresteerd wegens mogelijke betrokkenheid bij de dood van Nicky. Peter R. de Vries ontdekte sporen die naar V. zouden wijzen. Hij was een stiefbroer van een jonge kampleider in 1998. Het onderzoek leverde niets op; enkele weken na zijn aanhouding wordt V. vrijgelaten.



Martin N. Duitse kindermoordenaar die 1992, 1995 en 2001 drie jongens vermoordde. Om de drie jaar wanneer 1998 aan het rijtje wordt toegevoegd. Bewijzen zijn nooit gevonde. Er zijn in de loop der jaren diverse kindermoorden gepleegd in Duitsland die aan beide zijden van de grens in verband werden gebracht met de moord op Nicky.