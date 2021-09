Deze mensen zijn blij met de versoepelingen: 'Bruiloft met 1,5 meterregel wilde ik gewoon niet’

Coronavirus LIVE | Ambitieus VS-plan om pandemie te beëindigen, coronapiek na introweken studenten blijft uit

8:28 De VS heeft een ambitieus plan opgesteld om de coronapandemie tot een einde te brengen. Wereldleiders worden gevraagd zich achter het plan te scharen en ervoor te zorgen dat 70 procent van de wereldbevolking tegen 2022 is ingeënt tegen het longvirus. De gevreesde coronapiek na de introweek in Nijmegen is uitgebleven. Zo'n 10.000 studenten deden mee aan de programma's, maar dit leidde niet tot een forse toename aan besmettingen. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in dit liveblog. Lees hier het vorige liveblog terug.