Deze mensen zijn vandaag ‘gewoon’ aan het werk: ‘Het is eigenlijk te heet, maar ziek melden doe je ook niet’

,,Ik heb hem maar vast aangezet, anders staat mijn collega zo in een sauna”, zegt Michella Schouten, machinist in opleiding, terwijl ze hangt uit het raampje van de dieseltrein op station Zutphen. De trein puft en bromt. Het is 08.30 uur en het kwik staat op 25 graden. Op het station is het rustig. Schouten haalt haar schouders op, geen idee hoe de dag gaat lopen. Gaan de wissels het volhouden? Blijven de treinen rijden? Ze weet het niet. Maar dat het heet gaat worden, weet ze wel. ,,Hier binnen is een lekker aircootje, dus dat is prima te doen.”