Deze moeder had Onana hoogstpersoonlijk voor straf ook graag nog even op de gang gezet

Video Onana mag bijna niets meer: dopingauto­ri­teit knijpt alleen oogje toe als hij op tribune zit

9 februari De lijdensweg van Andre Onana is begonnen. Hij mag vanwege een dopingschorsing tot eind 2021 – vrijwel – niets doen op sportpark De Toekomst. De kans dat de club zijn contract open zal breken, is best groot. Hoe moet het nu verder met de topkeeper van Ajax?