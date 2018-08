Deze moorden werden opgelost met dank aan DNA-onderzoek

2017, Milica van Doorn

Milica van Doorn werd in 1992 in Zaandam vermoord.

De toen 19-jarige Milica van Doorn werd op 8 juni 1992 dood gevonden in een vijver in Zaandam. De scholiere bleek te zijn verkracht en gedood met een mes. De dader werd niet gevonden. Op het lichaam van Van Doorn werd DNA-materiaal aangetroffen. Met moderne technieken kon later worden vastgesteld dat de dader vermoedelijk van Turkse afkomst is. Bijna 140 Turkse Nederlanders die in 1992 in de Zaandamse wijk Kogerveld woonden, werden opgeroepen om wangslijm af te staan voor een DNA-verwantschapsonderzoek. De uiteindelijke verdachte, de 47-jarige Hüseyin A, was een van de twee mannen die weigerden DNA-materiaal af te geven. Hij moest verplicht DNA afstaan, waarna een match werd vastgesteld. In de cold case rond de moord op Van Doorn werden ook in 2004 en 2008 DNA-onderzoeken verricht, maar verwantschapsonderzoek behoort pas sinds 2012 tot de wettelijke mogelijkheden.

2014, Nicole van den Hurk

Het graf van Nicole van den Hurk.

De moord op Nicole van den Hurk lijkt na bijna 19 jaar te zijn opgelost: de politie houdt op basis van DNA-onderzoek de 46-jarige Jos de G. uit Helmond aan. Hij zou haar niet alleen hebben vermoord, maar ook verkracht. De Eindhovense Nicole verdween in oktober 1995 toen ze naar haar bijbaantje fietste. Eind november van dat jaar werd haar lichaam gevonden in de bossen tussen Mierlo en Lierop.

2012, Marianne Vaatstra

Het graf van Marianne Vaatstra.

Na 13 jaar wordt de moord op Marianne Vaatstra opgelost. De politie houdt een 45-jarige verdachte, Jasper S., aan in zijn huis in het Noord-Friese dorpje Oudwoude. De toen 16-jarige Marianne Vaatstra werd in 1999 verkracht en vermoord in de buurt van Veenklooster. Ze was op de fiets onderweg van Kollum naar haar ouderlijk huis in Zwaagwesteinde, maar kwam daar nooit aan. S. krijgt 18 jaar celstraf. Deze zaak kreeg landelijk veel aandacht en zorgde vooral in Friesland voor veel beroering, toen bewoners van een asielzoekerscentrum in de buurt van Kollum werden verdacht van de moord. Uit DNA-onderzoek bleek dat dit niet mogelijk was.

2009, Semiha Metin

De moord op het Turkse meisje Semiha Metin 8 in februari 1991 aan de Koningin Julianastraat in Deventer schokte de samenleving.

Een 48-jarige man wordt in Enschede aangehouden voor de dood in 1991 van de 8-jarige Semiha Metin. Geert B. was al eerder verdachte, maar er was te weinig bewijs. Omdat hij in 2009 vastzit voor ontucht met een peuter, wordt zijn DNA afgenomen. Het blijkt te matchen met materiaal op de pyjama van Semiha. Hij krijgt 12 jaar cel en tbs.

2008, Christel Ambrosius

Het huis in Putten waar Christel Ambrosius (inzet) werd vermoord.