Deze sauna is gasloos en plukt daar nu de vruchten van: ‘Maar anderen kunnen dit niet ophoesten’

Immense beveili­gings­ope­ra­tie tijdens eerste Prinsjes­dag van prinses Amalia

Het gaat over geld, over koopkrachtplaatjes en perspectief. Maar deze Prinsjesdag gaat óók over de 18-jarige prinses Amalia, die op deze dag vol tradities voor het eerst bij haar ouders in de koets stapt.

8:48